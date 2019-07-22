ВАР будет использоваться во всех матчах РПЛ после зимней паузы

Главный менеджер проекта по внедрению ВАР в России Леонид Калошин оценил дебют технологии в чемпионате России и рассказал о планах его использования. Видеоарбитры впервые работали на встрече 2-го тура "Динамо" – "Рубин"​ в Москве, но их активного вмешательства в игру не потребовалось.

– На сегодняшний день нам удалось уже во втором туре провести один "боевой" матч с использованием видео-ассистента в режиме "лайв", – сказал Калошин. – Задача – чтобы регулярно, каждый тур было хотя бы по одному матчу. В этой связи мы действуем постепенно, нет задачи, чтобы сразу мы могли выполнить большой объем.

Сейчас идет подготовка, чтобы начать конструировать ВАР-центр. Планируем, что он заработает со следующего года, со второй части сезона-2019/20. Тогда уже все матчи тура пройдут с использованием ВАР. До этого планируется проведение от одного до трех матчей. Назначение конкретного матча – прерогатива РФС. (Александр Рогулев)

"Динамо" - "Рубин": первый матч чемпионата России с ВАР, но система не использовалась

