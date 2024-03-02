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2 марта, 21:48

Кечинов — о ничьей «Спартака» с «Зенитом»: «Ни одни, ни другие не наиграли на победу»

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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью в матче 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и красно-белыми (0:0).

«Нормальный матч и результат совершенно по игре. Ни одни, ни другие не наиграли на победу, и матч шел по большей части равно. Порадовала сегодня оборонительная игра «Спартака», которая практически ничего не дала создать сопернику, за исключением пары моментов. Хорошо видно, что «Спартак» поработал на сборах над игрой в обороне, поэтому сегодня был более-менее порядок в оборонительной линии», — сказал Кечинов корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Сине-бело-голубые набрали 37 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые с 31 очком поднялись на 4-ю строчку.

Валерий Кечинов
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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