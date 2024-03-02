Кечинов — о ничьей «Спартака» с «Зенитом»: «Ни одни, ни другие не наиграли на победу»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью в матче 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и красно-белыми (0:0).

«Нормальный матч и результат совершенно по игре. Ни одни, ни другие не наиграли на победу, и матч шел по большей части равно. Порадовала сегодня оборонительная игра «Спартака», которая практически ничего не дала создать сопернику, за исключением пары моментов. Хорошо видно, что «Спартак» поработал на сборах над игрой в обороне, поэтому сегодня был более-менее порядок в оборонительной линии», — сказал Кечинов корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Сине-бело-голубые набрали 37 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые с 31 очком поднялись на 4-ю строчку.