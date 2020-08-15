Гончаренко рассказал о травмах Чалова и Влашича

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (2:1) заявил, что полузащитник Никола Влашич, вероятно, сыграет против «Зенита» в 3-м туре (среда, 19 августа). 22-летний хорват пропустил обе стартовые встречи.

22-летний Чалов не попал в заявку на игру с «Тамбовом».

— Чалов достаточно долго играл с травмой колена, — сказал Гончаренко. — Все замены были в связи с его коленом. Влашич? Думаю, с «Зенитом» сыграет.

Возможный трансфер Тикнизяна? Мы им довольны. Он сделал шаг вперед. И на замену, и на старт может рассчитывать. Он остается. (Наталья Юрина)