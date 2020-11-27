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Гончаренко рассказал о проблемах Гайча с лишним весом

14:30
Адольфо Гайч и Виктор Гончаренко. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Адольфо Гайч и Виктор Гончаренко. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о сильных сторонах нападающего Адольфо Гайча. 21-летний аргентинец, которого купили почти за 9 миллионов евро, пока забил только 1 гол в 14 матчах за клуб.

— Нас привлекло, что он для своего роста достаточно быстрый, у него поставленный удар, он очень хорошо работает спиной к воротам соперника, — сказал Гончаренко в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна. — Но ему сложно адаптироваться к нашему чемпионату. Во-первых, он приехал из Аргентины из маленького городка. Язык, партнеры, питание — это все требует времени. Тем более, для молодого парня. Нельзя ждать сиюминутного результата.

Да, есть определенные сложности. Но мы ждем, что он прибавит. Мы понимали, что адаптация немного задержится.

Во-вторых, он приехал с лишним весом. Мы постоянно контролируем эту ситуацию. У него пошло снижение веса планомерно. Но это тоже влияет: когда ты теряешь вес, то тебе покидают силы. К этому то же надо адаптироваться.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/channel/UCUTeRJXYVpfwLKUtmVjiN7g

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