Гончаренко рассказал о проблемах Гайча с лишним весом

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о сильных сторонах нападающего Адольфо Гайча. 21-летний аргентинец, которого купили почти за 9 миллионов евро, пока забил только 1 гол в 14 матчах за клуб.

— Нас привлекло, что он для своего роста достаточно быстрый, у него поставленный удар, он очень хорошо работает спиной к воротам соперника, — сказал Гончаренко в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна. — Но ему сложно адаптироваться к нашему чемпионату. Во-первых, он приехал из Аргентины из маленького городка. Язык, партнеры, питание — это все требует времени. Тем более, для молодого парня. Нельзя ждать сиюминутного результата.

Да, есть определенные сложности. Но мы ждем, что он прибавит. Мы понимали, что адаптация немного задержится.

Во-вторых, он приехал с лишним весом. Мы постоянно контролируем эту ситуацию. У него пошло снижение веса планомерно. Но это тоже влияет: когда ты теряешь вес, то тебе покидают силы. К этому то же надо адаптироваться.