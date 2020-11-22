РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Гончаренко рассказал, чего не хватило ЦСКА в матче с «Сочи»

16:27
Виктор Гончаренко. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Виктор Гончаренко. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Теги:

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после ничьей с «Сочи» (1:1) в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ выразил мнение, что его команде не хватило привычного движения в нападении.

— Начало игры и концовку мы доминировали. Не хватало привычного для нас движения, позиционных атак. Не было качественного завершения. Мы пытались заменами усилить игру и забить. (Наталья Юрина)

После 15 матчей ЦСКА возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 32 очками. «Сочи» идет на 5-й строчке с 24 очками.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир