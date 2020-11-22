Гончаренко рассказал, чего не хватило ЦСКА в матче с «Сочи»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после ничьей с «Сочи» (1:1) в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ выразил мнение, что его команде не хватило привычного движения в нападении.

— Начало игры и концовку мы доминировали. Не хватало привычного для нас движения, позиционных атак. Не было качественного завершения. Мы пытались заменами усилить игру и забить. (Наталья Юрина)

После 15 матчей ЦСКА возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 32 очками. «Сочи» идет на 5-й строчке с 24 очками.