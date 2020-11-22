Гончаренко рассказал, чего не хватило ЦСКА в матче с «Сочи»
16:27
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после ничьей с «Сочи» (1:1) в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ выразил мнение, что его команде не хватило привычного движения в нападении.
— Начало игры и концовку мы доминировали. Не хватало привычного для нас движения, позиционных атак. Не было качественного завершения. Мы пытались заменами усилить игру и забить. (Наталья Юрина)
После 15 матчей ЦСКА возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 32 очками. «Сочи» идет на 5-й строчке с 24 очками.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
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