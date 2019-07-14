Гончаренко призвал не думать о низкой результативности ЦСКА на сборах

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча первого тура чемпионата России против "Крыльев Советов". Встреча пройдет в Самаре, начало – в 16.30 (мск).

– Малая результативность на предсезонке? Не думаю, что стоит рассматривать контрольные матчи или турнир в Австрии, потому что не было полноценного состава. Подъехали Сигурдссон и Влашич... Самочувствие Дзагоева? Он достаточно хорошо восстанавливается, примерно через неделю сможет работать в общей группе с ограничениями, – сказал Гончаренко в эфире телеканала "Матч Премьер".

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020