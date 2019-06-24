Гончаренко признался, что Влашич сам хотел остаться в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко был в курсе переговоров о выкупе полузащитника Николы Влашича из "Эвертона". Об этом белорусский специалист рассказал в интервью RT.

Отметим, что армейцы подписали контракт с 21-летним хорватом до конца сезона-2023/24.

– Такие игроки, как Никола, что называется, делают разницу, на них приходят смотреть болельщики, их любят, ими восхищаются. Для нас факт выкупа прав на него важен с психологической точки зрения. Не надо думать о том, что он уйдет по окончании аренды. Теперь он с нами всерьез и надолго. Не буду скрывать, что был в курсе всех нюансов переговоров. Хочу отметить, что Влашич сам хотел остаться. При таком желании игрока для успешного завершения трансфера остаётся решить лишь технические моменты, – сказал Гончаренко в интервью RT.

В минувшем сезоне Влашич выступал за ЦСКА на правах аренды. Он провел 31 матч за красно-синих, забил 8 голов и отдал 11 результативных передач.

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