Гончаренко отметил, что "Рубин" Шаронова - это более задорная команда, чем у Бердыева

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем третьего тура чемпионата России с "Рубином" отметил, что армейцы в каждой игре выходят играть на победу.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча 4-го тура "Рубин" - ЦСКА.

– Когда ты имеешь недельный цикл все забывается, конечно, что-то положительное остается, – сказал Гончаренко в эфире канала "Матч Премьер". – В любом случае, не думаем, что было вчера. Думаем о сегодняшнем дне.

– Могли предположить, что "Рубин" будет выше вас?

– По крайней мере, у нас настолько плотные результаты, тяжело предсказать, кто в любом матче является лидером или фаворитом. Все может быть.

– Сегодня вы не считаете себя фаворитом?

– Мы выходим в каждом играть на победу. Что касается фаворита – вам надо оценивать.

– Чем "Рубин" Бердыева отличается от "Рубина" Шаронова?

– Схемой. Более атакующими вариантом футбола. Более задорная команда.

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