Гончаренко оценил дебют Гогуа. Он забил победный гол ЦСКА в Туле

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после гостевого матча 8-го тура с тульским «Арсеналом» (2:1) дал оценку игре защитника Седрика Гогуа. Футболист был приобретен у «Тамбова» на неделе перед встречей, в Туле он отметился победным голом после подачи штрафного.

— Нужно посмотреть пропущенный мяч — думаю, он мог в этом эпизоде сыграть лучше, — сказал Гончаренко на послематчевой пресс-конференции. — Но это, наверное, один из немногих моментов, когда он действовал не совсем хорошо. Учитывая, что у него было всего две тренировки, то в защите он действовал достаточно неплохо и уверенно. Плюс стандартное положение в атаке. (Артем Агапов)

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