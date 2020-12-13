РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Гончаренко объяснил ничью с «Уралом»

21:25
Теги:

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, почему его команда не смогла обыграть «Урал» (2:2) в 18-м туре Тинькофф чемпионата России.

— У команды сквозит неуверенность. Мы не убили игру, а нервозно действовали в защите, допускали простые потери. Ожидали, что дотянем до победы, но надо было активнее играть в атаке. Марадишвили не было в заявке? Значит, он не был готов к игре.

(Наталья Юрина)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 53452
Все опросы
Кто в РПЛ будет первым к зимней паузе и станет главным претендентом на золото?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
23
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир