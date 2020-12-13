Гончаренко объяснил ничью с «Уралом»
21:25
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, почему его команда не смогла обыграть «Урал» (2:2) в 18-м туре Тинькофф чемпионата России.
— У команды сквозит неуверенность. Мы не убили игру, а нервозно действовали в защите, допускали простые потери. Ожидали, что дотянем до победы, но надо было активнее играть в атаке. Марадишвили не было в заявке? Значит, он не был готов к игре.
(Наталья Юрина)
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