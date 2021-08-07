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Семак: «Краснодар» изменился при Гончаренко"

16:55
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» рассказал об изменениях в команде соперника.

«Состав такой же? У нас два игрока, которые реально могут конкурировать, — отметил Семак в эфире телеканала «Матч Премьер». — Но и в Ростове получился неплохой матч по содержанию игры. Поэтому вы видите тот же состав.

Крыховяк придаст объем игре «Краснодара»? Это игрок box to box, если можно так сказать. Он выполняет большой объем работы на поле, с хорошим качеством, у него есть дальний удар, игра вверху и единоборства. Все на самом высоком увроне. Это качсетвенное усиление для «Краснодара».

— Вам понятно, по какой схеме будет играть «Краснодар»?

— Не так и много перестроений. Кордоба выходит с первых минут, Ионов будет играть с фланга. В центре поля вместо Газинского Крыховяк.

— «Краснодар» с Гончаренко как изменился?

— Стали быстрее переходить из обороны в атаку. Сейчас много фланговых передач, много передач за спину, активное открывание, быстрый переход из обороны в атаку. Неплохо Кордоба за мячи цепляется. Ионов хорошо открывается за спину. Команда сильно изменилась.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Зенит 0
Краснодар 0
1-й тайм

Обе забьют - да

33%

1.68

П1

29%

1.49

Ф1 (-1)

18%

1.75
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Спартак
Нижний Новгород

П1

38%

1.41

ТМ 3.0

24%

1.65

Ф1 (-1.5)

15%

2.23
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Динамо
ЦСКА

П1

26%

2.60

Обе забьют - да

23%

1.82

X2

17%

1.53

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