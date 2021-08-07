Семак: «Краснодар» изменился при Гончаренко"

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» рассказал об изменениях в команде соперника.

«Состав такой же? У нас два игрока, которые реально могут конкурировать, — отметил Семак в эфире телеканала «Матч Премьер». — Но и в Ростове получился неплохой матч по содержанию игры. Поэтому вы видите тот же состав.

Крыховяк придаст объем игре «Краснодара»? Это игрок box to box, если можно так сказать. Он выполняет большой объем работы на поле, с хорошим качеством, у него есть дальний удар, игра вверху и единоборства. Все на самом высоком увроне. Это качсетвенное усиление для «Краснодара».

— Вам понятно, по какой схеме будет играть «Краснодар»?

— Не так и много перестроений. Кордоба выходит с первых минут, Ионов будет играть с фланга. В центре поля вместо Газинского Крыховяк.

— «Краснодар» с Гончаренко как изменился?

— Стали быстрее переходить из обороны в атаку. Сейчас много фланговых передач, много передач за спину, активное открывание, быстрый переход из обороны в атаку. Неплохо Кордоба за мячи цепляется. Ионов хорошо открывается за спину. Команда сильно изменилась.