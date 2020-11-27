Гончаренко не хочет, чтобы Акинфеев возвращался в сборную России
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что не хотел бы, чтобы голкипер Игорь Акинфеев возобновлял выступление за сборную России.
Акинфеев завершил международную карьеру после чемпионата мира 2018 года. В составе сборной России он провел 111 матчей и завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы-2008.
— Это дело Игоря и Станислава Саламовича Черчесова, — рассказал Гончаренко в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна. — Со стороны могу цинично сказать: мы гораздо больше приобрели от того, что Игорь не играет за национальную команду, потому что в паузе на матчи сборных он очень хорошо отдыхает, не начинает ворчать на защитников. Он приходит счастливый, веселый, отдохнувший.
Для нас лучше, чтобы он не играл за сборную. Хотя я понимаю разговоры о возвращении Игоря, особенно после неудачных матчей сборной. И, может быть, как болельщик, тоже хотел бы, чтобы Игорь продолжал геройствовать. Но, как тренеру ЦСКА, мне гораздо выгоднее, чтобы он оставался в клубе и отдыхал.
Он может играть до 40. Но когда он сказал: «Карпов заключил новый контракт? А я думал еще поиграть...» Это он шутил. То же самое он говорил про Игнашевичу.
Сколько позволит ему здоровье. Игорь не потерял никаких качеств. Сила есть, реакция осталась, техника та же.
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