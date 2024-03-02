«Спартак» — о голевой серии «Зенита» в Санкт-Петербурге: «На 1454-й день туда приехал «Спартак»

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на конец голевой серии «Зенита» (0:0) в домашних матчах после игры с красно-белыми в 19-м туре РПЛ.

«1453 дня гостевые команды не могли отыграть на ноль в Санкт-Петербурге в рамках РПЛ. На 1454-й туда приехал «Спартак», — сказано в сообщении в Telegram-канале «Спартака».

Ранее сообщалось, что у «Зенита» прервались сразу две серии по итогам матча со «Спартаком». До него сине-бело-голубые забивали в 25 матчах РПЛ подряд и в 58 домашних матчах кряду. Обе серии были рекордными для чемпионата России.

После матча 19-го тура «Зенит» с 37 очками занимает второе место в РПЛ. «Спартак» (31 очко) идет четвертым в турнирной таблице.