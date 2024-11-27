Ломаев поддержал инициативу губернатора Самарской области «Чистый спорт»: «Сила в правде»

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев поделился мнением об инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева под названием «Чистый спорт».

«Как профессиональный футболист уверен, что спорт должен строиться на основах чистой и справедливой игры. В нашем судейском корпусе работают профессионалы, заслуживающие уважения. И мы не хотим, чтобы их репутация страдала из-за недобросовестных действий некоторых личностей», — сказал Ломаев в видео в Telegram-канале «Крыльев Советов».

По его словам, инициатива главы Самарской области является важным шагом к повышению прозрачности и укреплению доверия к спорту всех юных спортсменов.

«Сила в правде. Мы за честный спорт», — добавил вратарь.

26 ноября Федорищев заявил, что самарский клуб должен 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он поручил коллегам направить губернаторам письмо-приглашение в инициативу «Чистый спорт».