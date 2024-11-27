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Сегодня, 17:05

Ломаев поддержал инициативу губернатора Самарской области «Чистый спорт»: «Сила в правде»

Алина Савинова
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Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев поделился мнением об инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева под названием «Чистый спорт».

«Как профессиональный футболист уверен, что спорт должен строиться на основах чистой и справедливой игры. В нашем судейском корпусе работают профессионалы, заслуживающие уважения. И мы не хотим, чтобы их репутация страдала из-за недобросовестных действий некоторых личностей», — сказал Ломаев в видео в Telegram-канале «Крыльев Советов».

По его словам, инициатива главы Самарской области является важным шагом к повышению прозрачности и укреплению доверия к спорту всех юных спортсменов.

«Сила в правде. Мы за честный спорт», — добавил вратарь.

26 ноября Федорищев заявил, что самарский клуб должен 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он поручил коллегам направить губернаторам письмо-приглашение в инициативу «Чистый спорт».

Вячеслав Федорищев. «Большинство судей — порядочные люди, но остались метастазы». Пресс-конференция Федорищева

Источник: https://t.me/fckssamara_official/23348
Иван Ломаев
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Локомотив – Химки
 - : -
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Зенит – Кр. Советов
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1.12 19:00
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Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
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 6
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