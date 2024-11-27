Садыгов назвал фейком новость о недовольстве Артигой

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию о своем недовольстве главным тренером команды Франком Артигой.

«Очередной фейк перед игрой!», — сказал Садыгов «СЭ».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Садыгов недоволен испанцем и дал ему два матча на исправление ситуации — с «Локомотивом» (1 декабря) и «Динамо» (8 декабря).

Артига был назначен на пост главного тренера «Химок» 28 июня этого года. После 16 туров «Химки» с 13 очками идет на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ.