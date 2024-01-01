Андрей Лунев: «Россия? Я открыт для любых предложений»

Голкипер «Карабаха» Андрей Лунев рассказал о планах на будущее.

«Разговоры с «Карабахом» о будущем идут. Есть люди, которые этим занимаются, а мое дело — давать результат на поле. Вариант с возвращением РПЛ? Я в принципе открыт для любых предложений. Надо смотреть и взвешивать, какой вариант лучше в плане дальнейшего роста и для семьи», — приводит слова Лунева «РБ Спорт».

32-летний футболист в России играл за «Торпедо», «Истру», «Калугу», «Сатурн», «Уфу» и «Зенит». В РПЛ на его счету 100 матчей и 75 пропущенных голов.

Летом 2023 года Лунев подписал контракт с «Карабахом» до 30 июня 2024 года.