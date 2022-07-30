Голкипер «Факела» Алексей Городовой заявил, что недоволен ничейным результатом в матче 3-го тура РПЛ против «Динамо» (3:3).

«У меня было три сложных момента — когда я мяч из сетки ворот вытаскивал. Получается, что нам в трех матчах пробили два пенальти, два гола мы забили сами себе, какой-то нефарт, может быть. После 0:2 я бы сказал, что буду удовлетворен ничьей. А так, когда чувствуешь, что моментов у нас было больше, а «Динамо», в принципе, создало пару моментов, все, что было, забили — можно сказать, что есть внутреннее неудовлетворение, могли бы и выиграть», — цитирует ТАСС Городового.

На 26-й минуте матча «Динамо» — «Факел» нападающий московского клуба Федор Смолов забил первый гол в игре с пенальти.

Воронежский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 2 очками в 3 матчах. 6 августа в следующем туре РПЛ «Факел» сыграет на выезде против ЦСКА. Начало матча — 17.30 по московскому времени.