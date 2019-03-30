Голкипер "Арсенала" Левашов пропустит до шести недель

Вратарь "Арсенала" Михаил Левашов пропустит до шести недель из-за травмы четвертого пальца правой руки. 27-летний вратарь получил повреждение в матче 21-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" (1:0).

- Как сообщил главный врач "Арсенала" Александр Резепов, у Михаила повреждение четвертого пальца правой руки, сообщается на официальном сайте "канониров". - Срок восстановления до шести недель. Мы желаем вратарю тульских оружейников скорейшего возвращения в состав. Миша, выздоравливай!

В текущем сезоне Левашов провел 17 матчей в составе "канониров", в которых пропустил 20 голов.

"Арсенал" набрал 30 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице.

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