18:03 | Футбол — РПЛ

Голкипер "Арсенала" Левашов пропустит до шести недель

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Вратарь "Арсенала" Михаил Левашов пропустит до шести недель из-за травмы четвертого пальца правой руки. 27-летний вратарь получил повреждение в матче 21-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" (1:0). 

- Как сообщил главный врач "Арсенала" Александр Резепов, у Михаила повреждение четвертого пальца правой руки, сообщается на официальном сайте "канониров". - Срок восстановления до шести недель. Мы желаем вратарю тульских оружейников скорейшего возвращения в состав. Миша, выздоравливай!

В текущем сезоне Левашов провел 17 матчей в составе "канониров", в которых пропустил 20 голов.

"Арсенал" набрал 30 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице.

Крылья Советов - Арсенал Т

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