Гол полузащитника «Локомотива» Марадишвили в ворота «Ростова» признан лучшим в сезоне РПЛ

Мяч полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили в матче 2-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2) признан лучшим голом РПЛ в сезоне-2022/23.

— Всем спасибо, — заявил Марадишвили. — Очень рад получить эту награду. Хочется поблагодарить моего отца, с ним отрабатывал этот удар на пляже, поэтому он и получился великолепным.

Футболист получил награду на премии РПЛ по итогам сезона из рук нападающего «Спартака» Квинси Промеса.