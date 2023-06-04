Акинфеев признан лучшим вратарем сезона в РПЛ

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев получил награду РПЛ лучшему вратарю сезона. Это вторая награда 37-летнего голкипера, ранее его передачу признали лучшей в сезоне.

Кроме Акинфеева в число финалистов попали Матвей Сафонов («Краснодар») и Илья Лантратов («Локомотив»).

Награду Акинфееву вручил главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов.

Черчесов: — Настоящий пример служения стране, клубу, нашему вратарскому ремеслу. И самое главное — мужчина.

Акинфеев: — Хочется поблагодарить партнеров по команде. Без них меня здесь бы не было. Поблагодарить свою семью. Спасибо, что выбрали мою скромную персону. Надо поблагодарить за такое долгое нахождение в ЦСКА Романа Юрьевича (Бабаева. — Прим. «СЭ»). Контракты подсовывает на два года, а на самом деле там на десять. В рабстве нахожусь (смеется).