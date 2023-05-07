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Сегодня, 20:37

Джокеры «Зенита» забили 17 голов. Это рекорд всех времен

Кирилл Бурдаков
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Победный гол Ивана Сергеева в «золотом» матче против «Спартака» (3:2) стал 17-м в нынешнем чемпионате для вышедших на замену футболистов «Зенита».

Сине-бело-голубые установили рекорд турнира, превзойдя свой прошлогодний результат (15 голов). По 12 мячей записывали на свой счет джокеры «Краснодара» — 2011/12, «Ахмата» — 2021/22 и «Сочи» — 2022/23.

Все команды, игроки которых забивали более 11 голов после выхода на замену в чемпионатах России

Сезон

Команда

Тренеры

Матчи

Голы

Голы с замены

2022/23

Зенит

Сергей Семак

26

68

17

2021/22

Зенит

Сергей Семак

30

66

15

2022/23

Сочи

Вадим Гаранин, Александр Точилин, Курбан Бердыев, Дмитрий Хохлов

25

35

12

2021/22

Ахмат

Андрей Талалаев

30

36

12

2011/12

Краснодар

Славолюб Муслин

44

58

12

Теперь на счету Сергеева шесть голов после выхода на замену (три из них — победные). Также результативно войти в игру получалось у Густаво Мантуана (четыре гола), Андрея Мостового (два), Зелимхана Бакаева, Далера Кузяева, Клаудиньо, Александра Ерохина и Матео Кассьерры.

Все футболисты «Зенита», которые забивали после выхода на замену в чемпионате-2022/23

Дата

Тур

Матч

Игрок

Минута выхода

Минута гола

30.07.2022

3-й

Локомотив (д) — 5:0

Иван Сергеев

80'

80' (3:0)

Зелимхан Бакаев

80'

90+1' (4:0)

Иван Сергеев

80'

90+4' (5:0)

13.08.2022

5-й

ЦСКА (д) — 2:1

Густаво Мантуан

76'

85' (2:1)

21.08.2022

6-й

Торпедо (д) — 2:0

Иван Сергеев

68'

84' (1:0)

17.09.2022

10-й

Динамо (г) — 2:0

Густаво Мантуан

88'

90+3' (2:0)

02.10.2022

11-й

Ростов (д) — 3:1

Далер Кузяев

64'

77' (3:1)

24.10.2022

14-й

Сочи (д) — 7:0

Густаво Мантуан

58'

76' (7:0)

05.11.2022

16-й

Ахмат (д) — 1:2

Андрей Мостовой

46'

65' (1:2)

12.11.2022

17-й

Торпедо (г) — 2:0

Клаудиньо

64'

81' (2:0)

04.03.2023

18-й

Пари НН (д) — 3:0

Александр Ерохин

75'

82' (3:0)

12.03.2023

19-й

Химки (д) — 3:2

Густаво Мантуан

72'

90+2' (3:2)

01.04.2023

21-й

Урал (д) — 2:0

Иван Сергеев

68'

75' (1:0)

Иван Сергеев

68'

86' (2:0)

09.04.2023

22-й

Локомотив (г) — 2:1

Матео Кассьерра

56'

77' (2:1)

22.04.2023

24-й

Динамо (д) — 3:1

Андрей Мостовой

65'

87' (3:1)

07.05.2023

26-й

Спартак (д) — 3:2

Иван Сергеев

87'

90+2' (3:2)

Иван Сергеев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
3
0
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 0 : 0
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 2 : 1
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 3 : 2
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Г
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Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
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Гленн Бейл

Крылья Советов

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Максим Ненахов

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Локомотив

 15 1 2
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Торпедо М

 9 1 5
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