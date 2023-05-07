Джокеры «Зенита» забили 17 голов. Это рекорд всех времен
Победный гол Ивана Сергеева в «золотом» матче против «Спартака» (3:2) стал 17-м в нынешнем чемпионате для вышедших на замену футболистов «Зенита».
Сине-бело-голубые установили рекорд турнира, превзойдя свой прошлогодний результат (15 голов). По 12 мячей записывали на свой счет джокеры «Краснодара» — 2011/12, «Ахмата» — 2021/22 и «Сочи» — 2022/23.
Все команды, игроки которых забивали более 11 голов после выхода на замену в чемпионатах России
|
Сезон
|
Команда
|
Тренеры
|
Матчи
|
Голы
|
Голы с замены
|
2022/23
|
Зенит
|
Сергей Семак
|
26
|
68
|
17
|
2021/22
|
Зенит
|
Сергей Семак
|
30
|
66
|
15
|
2022/23
|
Сочи
|
Вадим Гаранин, Александр Точилин, Курбан Бердыев, Дмитрий Хохлов
|
25
|
35
|
12
|
2021/22
|
Ахмат
|
Андрей Талалаев
|
30
|
36
|
12
|
2011/12
|
Краснодар
|
Славолюб Муслин
|
44
|
58
|
12
Теперь на счету Сергеева шесть голов после выхода на замену (три из них — победные). Также результативно войти в игру получалось у Густаво Мантуана (четыре гола), Андрея Мостового (два), Зелимхана Бакаева, Далера Кузяева, Клаудиньо, Александра Ерохина и Матео Кассьерры.
Все футболисты «Зенита», которые забивали после выхода на замену в чемпионате-2022/23
|
Дата
|
Тур
|
Матч
|
Игрок
|
Минута выхода
|
Минута гола
|
30.07.2022
|
3-й
|
Локомотив (д) — 5:0
|
Иван Сергеев
|
80'
|
80' (3:0)
|
|
|
|
Зелимхан Бакаев
|
80'
|
90+1' (4:0)
|
|
|
|
Иван Сергеев
|
80'
|
90+4' (5:0)
|
13.08.2022
|
5-й
|
ЦСКА (д) — 2:1
|
Густаво Мантуан
|
76'
|
85' (2:1)
|
21.08.2022
|
6-й
|
Торпедо (д) — 2:0
|
Иван Сергеев
|
68'
|
84' (1:0)
|
17.09.2022
|
10-й
|
Динамо (г) — 2:0
|
Густаво Мантуан
|
88'
|
90+3' (2:0)
|
02.10.2022
|
11-й
|
Ростов (д) — 3:1
|
Далер Кузяев
|
64'
|
77' (3:1)
|
24.10.2022
|
14-й
|
Сочи (д) — 7:0
|
Густаво Мантуан
|
58'
|
76' (7:0)
|
05.11.2022
|
16-й
|
Ахмат (д) — 1:2
|
Андрей Мостовой
|
46'
|
65' (1:2)
|
12.11.2022
|
17-й
|
Торпедо (г) — 2:0
|
Клаудиньо
|
64'
|
81' (2:0)
|
04.03.2023
|
18-й
|
Пари НН (д) — 3:0
|
Александр Ерохин
|
75'
|
82' (3:0)
|
12.03.2023
|
19-й
|
Химки (д) — 3:2
|
Густаво Мантуан
|
72'
|
90+2' (3:2)
|
01.04.2023
|
21-й
|
Урал (д) — 2:0
|
Иван Сергеев
|
68'
|
75' (1:0)
|
|
|
|
Иван Сергеев
|
68'
|
86' (2:0)
|
09.04.2023
|
22-й
|
Локомотив (г) — 2:1
|
Матео Кассьерра
|
56'
|
77' (2:1)
|
22.04.2023
|
24-й
|
Динамо (д) — 3:1
|
Андрей Мостовой
|
65'
|
87' (3:1)
|
07.05.2023
|
26-й
|
Спартак (д) — 3:2
|
Иван Сергеев
|
87'
|
90+2' (3:2)
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 1
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|1 : 5
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|0 : 2
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|0 : 0
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|2 : 1
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|3 : 2
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|2 : 1
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5