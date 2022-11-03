Гогниев заявил, что будет присутствовать лично на заседании КДК РФС

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Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о посещении заседания КДК РФС.

На данный момент заседание КДК РФС уже началось.

— Вы приедете на заседание КДК РФС?

— Да, скоро буду там. Конечно, буду присутствовать лично.

29 октября Гогниева удалили после завершения первого тайма матча 15-го тура РПЛ с «Динамо» (1:6). Он вступил в спор с главным арбитром Яном Бобровским, который показал специалисту вторую желтую карточку. Позже Гогниев обматерил комментатора встречи.