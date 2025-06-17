Гогличидзе покинул «Ахмат»
Защитник Лео Гогличидзе покинул «Ахмат», сообщает клубная пресс-служба.
«Мы благодарим Лео за совместную работу, желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.
28-летний Гогличидзе перешел в «Ахмат» из «Урала» в феврале 2025 года. По информации СМИ, сумма трансфера составила 200 тысяч евро. За «Ахмат» футболист провел четыре матча в РПЛ, дважды выходил на поле в играх FONBET Кубка России и сыграл в одном переходном матче, но не отметился результативными действиями.
Источник: ФК «Ахмат»
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|0
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|
12
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|5
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|
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|10
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|5
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|11
|
14
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|6
|4
|12-20
|9
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|Факел
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|1
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|8-19
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|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
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|8
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Александр Соболев
Зенит
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Иван Обляков
ЦСКА
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|П
|
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Педро
Зенит
|6
|
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Маркиньос
Спартак
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|
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Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
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|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
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|1
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Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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