Гогличидзе покинул «Ахмат»

Защитник Лео Гогличидзе покинул «Ахмат», сообщает клубная пресс-служба.

«Мы благодарим Лео за совместную работу, желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

28-летний Гогличидзе перешел в «Ахмат» из «Урала» в феврале 2025 года. По информации СМИ, сумма трансфера составила 200 тысяч евро. За «Ахмат» футболист провел четыре матча в РПЛ, дважды выходил на поле в играх FONBET Кубка России и сыграл в одном переходном матче, но не отметился результативными действиями.