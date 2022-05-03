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Глушенков и Гапонов могут остаться в «Крыльях Советов»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Крылья Советов» хотят сохранить футболистов Максима Глушенкова и Илью Гапонова, права на которых принадлежат «Спартаку», в команде на следующий сезон, сообщает «РБ Спорт».

На данный момент оба игрока выступают за «Крылья» на правах аренды до конца текущего сезона.

24-летнего Гапонова самарцы намерены выкупить. Но с 22-летним Глушенковым ситуация немного сложнее — его стоимость выше, поэтому «Крылья» попробуют взять полузащитника в аренду повторно. При этом пока клубы еще не начали переговоры.

Глушенков выступал за «Крылья Советов» всю первую половину 2020 года. Затем он вновь вернулся в команду в августе 2021 года, подписав договор на годичную аренду.

Гапонов перешел в «Крылья» прошедшей зимой в качестве замены ушедшему в «Спартак» Никите Чернову.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kry-l-ya-sovetov-mogut-sohranit-glushenkova-i-gaponova-v-komande/
Илья Гапонов
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Максим Глушенков
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2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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 1 : 0
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Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
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28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 1 : 0
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

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 22 1 4
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