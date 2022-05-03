Глушенков и Гапонов могут остаться в «Крыльях Советов»

«Крылья Советов» хотят сохранить футболистов Максима Глушенкова и Илью Гапонова, права на которых принадлежат «Спартаку», в команде на следующий сезон, сообщает «РБ Спорт».

На данный момент оба игрока выступают за «Крылья» на правах аренды до конца текущего сезона.

24-летнего Гапонова самарцы намерены выкупить. Но с 22-летним Глушенковым ситуация немного сложнее — его стоимость выше, поэтому «Крылья» попробуют взять полузащитника в аренду повторно. При этом пока клубы еще не начали переговоры.

Глушенков выступал за «Крылья Советов» всю первую половину 2020 года. Затем он вновь вернулся в команду в августе 2021 года, подписав договор на годичную аренду.

Гапонов перешел в «Крылья» прошедшей зимой в качестве замены ушедшему в «Спартак» Никите Чернову.