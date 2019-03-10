Глушаков - в запасе "Спартака" на матч с "Динамо"

"Спартак" объявил состав на матч 19-го тура премьер-лиги против "Динамо". С первых минут встречу начнут защитник Айртон и форвард Георгий Мелкадзе. Хавбек Денис Глушаков остался в запасе красно-белых.
Состав "Спартака": Селихов - Айртон, Джикия, Кутепов, Рассказов - Гулиев, Мельгарехо, Зобнин, Ханни - Зе Луиш, Мелкадзе.
Запасные: Максименко, Боккетти, Комбаров, Маслов, Глушаков, Глушенков, Ломовицкий, Умяров, Ташаев, Адриану, Роша.
📋 Наш состав на матч #ДинамоСпартак– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 10 марта 2019 г.
📺 @MatchTV, @matchpremier
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🎧 Алексей @azzazello71 Золин#Спартак #Derby #Spartak pic.twitter.com/aHeWvoez2p
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