Глушаков — о требованиях Гогниева: «Для меня это игра в «бей-беги»

Полузащитник Денис Глушаков в интервью «СЭ» ответил на вопрос о требованиях бывшего главного тренера «Химок» Спартака Гогниева.

«Для меня это игра в «бей-беги», — сказал Глушаков «СЭ». — Отходишь назад, принимаешь и шарашишь вперед. Мы в центре поля мяч вообще не видели — стояли «под мостом» и смотрели на мяч, пока он опустится. Как в поговорке: «Пока мяч в воздухе, объявим составы играющих команд». Помню, играли с «Факелом», кто-то из ребят сказал: «Мяч опустится — поиграем, может, в футбол».

Глушаков также рассказал о разговоре с Гогниевым после игры с «Динамо».

«После «Динамо», когда Гогниев меня заменил, общались на следующий день. Он мне говорит: «Сколько раз ты мяч принял?» Я отвечаю: «Тренер, ты же сказал, чтобы мы не опускались вниз в опорную зону. Там вратарь разыгрывает, ты не разрешаешь туда идти». Стоим «под мостом», вот и вся игра. Руденко, метр двадцать, с табуреткой бегает. А против него защитники под два метра. Бьем в Руденко — они перебивают обратно к нашим защитникам. Так мяч и летает постоянно», — добавил Глушаков.

Глушаков выступал за «Химки» с октября 2020 по февраль 2023 года.

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