Глушаков — о «Химках»: «Так просто нельзя — взяли и утопили команду»

Полузащитник Денис Глушаков в интервью «СЭ» высказался о вылете «Химок» из российской премьер-лиги.

«Так просто нельзя — взяли и утопили команду, — сказал Глушаков «СЭ». — Было обидно, что команда играла, побеждала, а потом доверилась другому специалисту — непонятно почему и за какие заслуги. Все разворошили, разбомбили, и команда вылетела».

Глушаков также отметил, что увольнение Юрана стало для него неожиданностью.

«Я не знаю, что произошло между тренером и клубом. Для меня стало неожиданностью, что тренера (Сергея Юрана, — Прим. «СЭ») убрали», — добавил Глушаков.

19 июня стало известно, что Глушаков покинул «Пари НН» на правах свободного агента. Хавбек выступал за команду с февраля 2023 года и забил 1 гол в 9 матчах. С октября 2020 года и до момента перехода в нижегородский клуб футболист играл за «Химки».

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