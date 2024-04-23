В «Пари НН» подтвердили намерение выкупить Ермакова у ЦСКА

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный выкуп полузащитника Никиты Ермакова, права на которого принадлежат ЦСКА.

«Да, планируем выкупить Ермакова у ЦСКА. Планы есть, но пока рано говорить об этом. Сначала ему нужно выполнить задачи, которые перед ним стоят. На какой срок планируем подписать? Пока нет решения внутри клуба», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Ермаков является воспитанником академии ЦСКА. За основную команду армейцев футболист сыграл 41 матч, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

В январе 2024 года 21-летний игрок перешел в «Пари НН» на правах аренды, отыграв за нижегородцев 6 встреч.