Гендиректор «Пари НН»: «Без разницы, когда заканчивать первую часть сезона РПЛ»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов поделился мнением о завершении осенней части следующего сезона РПЛ 8 декабря.

«Нам без разницы, когда заканчивать первую часть следующего сезона РПЛ — 1 или 8 декабря. Все равно в это время уже устойчивая минусовая температура с середины ноября. Что касается подготовки поля в декабре, то зимой и ранней весной одинаково тяжело готовить поля», — приводит слова Мелика-Гусейнова «РБ Спорт».

Ранее на общем собрании РПЛ было решено, что новый сезон РПЛ начнется 20 июля, а первая часть чемпионата закончится 8 декабря.