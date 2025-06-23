Глушаков: «Был давно шанс уехать в «Лацио», но не сложилось»

Полузащитник Денис Глушаков рассказал, что мог уехать играть в чемпионат Италии.

— Доволен своей карьерой. Потом подробнее об этом скажу, — приводят слова Глушакова «Известия». — Но я счастлив. Если многие другие футболисты, даже те, кто играет сейчас в сборной, добьются того же, чего я добился, то дай бог. Это будет замечательно. Но у меня вообще все хорошо. Не могу сказать, что я чем-то недоволен. Да, можно сказать, что где-то хотелось большего, подольше поиграть в сборной, куда-нибудь в Европу поехать. Но это все иллюзии. Как говорится, чем богаты, тем и рады (улыбается).

— А был реальный вариант уехать куда-нибудь в Европу?

— Был очень давно шанс в «Лацио» уехать. Еще во времена, когда играл в «Локомотиве». Но не сложилось. В принципе не жалею.

За свою карьеру Глушаков играл в «Локомотиве», «Спартаке», «Ахмате», «Химках» и «Пари НН». В составе красно-белых 38-летний россиянин стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.