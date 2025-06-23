Футбол
23 июня, 04:55

Глушаков: «Был давно шанс уехать в «Лацио», но не сложилось»

Сергей Разин
корреспондент

Полузащитник Денис Глушаков рассказал, что мог уехать играть в чемпионат Италии.

— Доволен своей карьерой. Потом подробнее об этом скажу, — приводят слова Глушакова «Известия». — Но я счастлив. Если многие другие футболисты, даже те, кто играет сейчас в сборной, добьются того же, чего я добился, то дай бог. Это будет замечательно. Но у меня вообще все хорошо. Не могу сказать, что я чем-то недоволен. Да, можно сказать, что где-то хотелось большего, подольше поиграть в сборной, куда-нибудь в Европу поехать. Но это все иллюзии. Как говорится, чем богаты, тем и рады (улыбается).

— А был реальный вариант уехать куда-нибудь в Европу?

— Был очень давно шанс в «Лацио» уехать. Еще во времена, когда играл в «Локомотиве». Но не сложилось. В принципе не жалею.

За свою карьеру Глушаков играл в «Локомотиве», «Спартаке», «Ахмате», «Химках» и «Пари НН». В составе красно-белых 38-летний россиянин стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Источник: Известия
Денис Глушаков
ФК Лацио
  • Радон

    Болтуном был, болтуном и остался) Его из Химок или НН в Лацио звали?)) СЭ, и для чего нам нужна эта глупая информация?)

    23.06.2025

  • Семён Фадеич

    Так и до Мостового скатится. Тоже мне, звезда футбола.

    23.06.2025

  • александр Тарасов

    Нажрались самогона после баньки. Все ночь снилась Италия, в частности - Лацио. Поутру оттянулись пивком. Не сложилось. Вывод - похмелка хуже пьянки.

    23.06.2025

  • alexei zverev

    Ну как Миранчук, в запасе был бы постоянно, единственное итог в Россию бы перебрался...

    23.06.2025

  • Бананоид

    Титов стал бромантаном делиться? хорошие приходы пошли у глушака, миллеровка так не торкает...

    23.06.2025

  • imperiasporta

    П...ц ! Как хорошо, что он не был в Лацио ! Вот цирк где был то

    23.06.2025

    • Глушаков: «Если «Спартак» позовет поиграть, передумаю завершать карьеру»

    Юрист Прокопец: «Челестини ничего не грозит, он может спокойно работать в ЦСКА»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

