Глушаков: «Если «Спартак» позовет поиграть, передумаю завершать карьеру»

Полузащитник Денис Глушаков рассказал о возможном завершении игровой карьеры.

— Пока надо объявить о завершении карьеры — об этом скоро надо будет сказать, — приводят слова Глушакова «Известия». — А дальше видно будет.

— Поскольку вы еще окончательно не объявили о завершении карьеры, есть шанс, что передумаете?

— Да, конечно. Если «Спартак» позвонит и скажет: «Приезжай и поиграй за нас», то поиграю. Форму наберу — дайте только две недели (улыбается).

— С учетом того, что в позапрошлом году вы полгода поиграли во второй лиге за костромской «Спартак», надо уточнить: продолжить карьеру готовы только в «Спартаке» московском?

— Разумеется, речь идет только о московском «Спартаке». Хватит колесить по России (улыбается).

38-летний Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год, став чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.