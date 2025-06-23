Футбол
23 июня, 03:33

Глушаков: «Если «Спартак» позовет поиграть, передумаю завершать карьеру»

Сергей Разин
корреспондент
Денис Глушаков.
Фото «СЭ»

Полузащитник Денис Глушаков рассказал о возможном завершении игровой карьеры.

— Пока надо объявить о завершении карьеры — об этом скоро надо будет сказать, — приводят слова Глушакова «Известия». — А дальше видно будет.

— Поскольку вы еще окончательно не объявили о завершении карьеры, есть шанс, что передумаете?

— Да, конечно. Если «Спартак» позвонит и скажет: «Приезжай и поиграй за нас», то поиграю. Форму наберу — дайте только две недели (улыбается).

— С учетом того, что в позапрошлом году вы полгода поиграли во второй лиге за костромской «Спартак», надо уточнить: продолжить карьеру готовы только в «Спартаке» московском?

— Разумеется, речь идет только о московском «Спартаке». Хватит колесить по России (улыбается).

38-летний Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год, став чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Источник: Известия
Денис Глушаков
ФК Спартак (Москва)
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Брокдорф

    Здесь смердит только лишь от тебя, никчемность дилетантская

    24.06.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Есть «Спартак» в Горно-Алтайске, например

    23.06.2025

  • Федорыч

    Любит Дениска пошутить

    23.06.2025

  • Artorixus

    Ден, а тебе впору с А.Мостовым в пару объединиться и встав на колени с низко опущенными головами умолять Спартак забрать под своё крыло. По другому никак.

    23.06.2025

  • Сергей Sергей

    Возьмите Дениса в Спартак , чем он хуже Диканя) такой же улыбчивый)

    23.06.2025

  • Руи Витория был нормальный тренер.

    23.06.2025

  • Деп Б.Охта

    Похоже рождается Царь-2. Если Нас позовёт Московский Спартак, Мы, так уж и быть ПОИГРАЕМ. Нам, царям для того, что бы ПОИГРАТЬ хватит двух недель тренировок. Даже после годичной и более паузы.

    23.06.2025

  • URMA

    Ну возьмите меняяя.!. Ну возьмитеее...!. Тфу!. Всем уже надоел. Даже болельщикам.

    23.06.2025

  • Pol Pol

    Это что, угроза ? Как то ... совсем не страшно стало ....

    23.06.2025

  • Степочкин

    "Футбольный человек"(с) №2 на минималках... 1 чемпионство за все карьеру не самый лучший показатель, мягко говоря... ощущение что это 1 чемпионство чемпионата мира по футбола как послушаешь Глушакова, столько чести себе..

    23.06.2025

  • КОТЛИН

    Таблеточки начинай принимать.

    23.06.2025

  • marchela13

    Допился...Бубнов,Ловчев,Мостовой,теперь Глушаков,клиника спартака.

    23.06.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Ума у него с каждым днем все меньше...

    23.06.2025

  • Jean4

    Всё лучше Заблевотного. Почему не взять?

    23.06.2025

  • Брокдорф

    Ты м из клоаки не вылезешь никогда, там твой семейным дом. Ты ни умом, ни фантазией не вышел. Так и будешь на шее родителей сидеть и жрать в свою бестямку

    23.06.2025

  • Valery Petrukhin

    И это после "Я ненавижу "Спартак"! Даже рукоблуд такого хамства не допустил. Езжай в Миллерово и там заканчивай, .....к (слово сами поставьте: любое будет правильное)

    23.06.2025

  • lvb

    Сынку,ты только не плачь, но из "конины" даже тренеры САМИ сбегают и самовыкупаются). Что-то неладно на развалинах старых царских конюшен, "иди и смотри"(с). Это на ипподроме, хотя откуда те знать-то, где это, деревенщина. Подсказ: "станция метро "Беговая", потом местных "коней" поспрошай. На самолет до Москвы денег-то хватит? Кидай клич здесь, аки лошара "Смирнофф", мы поможем. Я сразу полтинник дам, на твою бедность)

    23.06.2025

  • lvb

    На кой ляд ФК СМ этот "токсик", "миллеровский Глушак"? Нагадил.. и был изгнан. Причины известны, как и дурь "Фратрии",они друга чстоят). Резюме. "Самогонщик" далеко не реальная "легенда ФК СМ". Вот любимый всеми болелами ФК СМ .. Тиша. Ради него так и сделали. Включили в заявку на сезон и дали провести прощальный матч в рамках игры РПЛ. Достойно! И Андрей никого ни о чем не просил. Этот же клянчит аки потерпевший) Пусть "Локо" его на пенсию провожает))

    23.06.2025

  • george64

    Тут и смотреть нечего. Упущенный титул 2018 во многом из-за его саботажа не вернуть. Никакие извинения не помогут. Да и что он представляет в 38 лет? Это же не Роналду..

    23.06.2025

  • fedland

    ну а там не далеко и до приглашения Карреры, луиза адриано, фернандо, зе луиша и т.д. Ну и вишенка на торте - Федун владелец Спартака...

    23.06.2025

  • Aston Villa

    Дениско! "Поиграть" иди с детишками в песочницу!!! :rofl:

    23.06.2025

  • lenin.vowa2018

    Глушаков до сих пор не извинился за то, за что его потом назвали "изделие №8". А назвали за то что организовал недовольство в команде среди игроков главным тренером, каким бы он не был. Именно после этого "золотая команда" снова превратилась в средний клуб. Понятно что в клубе эти действия были подогреты со стороны кое-кого в руководстве, но то что для этого выбрали именно капитана и лидера команды - о многом говорит. Это как Запад для развала СССР использовал именно украинцев не просто так. Так вот - даже сторожем эту гнусь брать нельзя - раз он не осознал всей подлости своих действий, то он снова может нанести вред клубу в любом качестве. Вот если осознает вину, ИСКРЕННЕ попросит прощения, выйдет снова с плакатом "простите за тупость и вред команде" - пусть даже и не голым - тогда посмотрим.

    23.06.2025

  • 1~18

    А почему бы и не попробовать)

    23.06.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Спартак не предсказуем.

    23.06.2025

  • WGF

    Как ты можеш поиграть??? Тебя после твоей акции с плакатом и костромской СПАРТАК к себе на пушечный выстрел не подпустит. Ты оскорбил все спортивное общество "Спартак". Иди пей самогон все что тебе осталось ....

    23.06.2025

  • Medovar

    Акцию он проводил совсем недавно, посмотрите в новостях СЭ, там и фото есть.

    23.06.2025

  • Millwall82

    так он это до перехода в Спартак сказал, еще в Локомотиве. А затем стал капитаном Спартака.

    23.06.2025

  • Valekka

    Надень на причиндалы эмблему Спартака ,возьми плакат :"Вот где я видал Спартак!" и походи у стадиона в Тушино.Тогда точно позовут,мразота! Как тебя за променад " Я ненавижу Спартак"болельщики не убили,ума не приложу!!!

    23.06.2025

  • Помечтать можно конечно. Вредно не мечтать как говорится.

    23.06.2025

  • Джентельмен У

    Стебается..

    23.06.2025

  • Millwall82

    если только презервативный завод)

    23.06.2025

  • Medovar

    После акции "Я ненавижу "Спартак"" вряд ли позовут, хотя и беспамятство бывает разным...

    23.06.2025

  • huikin

    В шашки или в домино за "Спартак" !

    23.06.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    «Если «Спартак» позовет поиграть, ..... Что значит -поиграть?? За Спартак страдать надо , умирать .))

    23.06.2025

  • ViktorDiktor®

    Александр Мостовой-2 ?)

    23.06.2025

  • SpartakSirius

    Уродец , кому ты на ... нужен

    23.06.2025

  • Andrey Volik

    Телефон выключи что бы Спартак не позвонил.:joy:

    23.06.2025

  • Диникин

    Можно считать, что препятствий к завершению карьеры у Глушакова нет)))

    23.06.2025

  • kazial

    Позовёт Спартак Москва тебя, поиграть на балалайке!

    23.06.2025

  • Электросталец

    Забрали бы мясные, ветеран ваш

    23.06.2025

  • Брокдорф

    Пассив это твой умственный удел. Пиши больше люди посмеются нат тупостью твоей бестямки, в коиорую ты ешь и внюхаешь под шконкой зпахи номок и туалета общественного

    23.06.2025

  • alex-ls

    сам просрал свою карьеру, как и Пилипчук и другие

    23.06.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Дениска, а если "Реал"М позовёт, не передумаешь?

    23.06.2025

  • Садовник

    Угорает с самогона.

    23.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    Сторожем разве только

    23.06.2025

  • Fanatico

    Зарема бы позвала

    23.06.2025

  • ONIKAN2013

    Хоть бы позвали!

    23.06.2025

  • Nikolaevich

    Смех да и только. Медиа не тянешь,о чём тут говорить. Опять захотел пиара.:man_facepalming:

    23.06.2025

  • oleg.bob

    Размечтался...

    23.06.2025

  • Спринт

    Глушака, Комбара и Кутепку .. срочно в тушинский колхозчи! Лучше, вестимо, не будет, но хоть посмеёмся от души над футбольным пассивом Лукойла!

    23.06.2025

  • spor71917

    Если только встретит и отведёт в Тушино динозавра ))...:dragon_face::sauropod:

    23.06.2025

  • Bovtss

    После Заболотного могут вполне взять) уже никто не удивится

    23.06.2025

