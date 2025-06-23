Юрист Прокопец: «Челестини ничего не грозит, он может спокойно работать в ЦСКА»

Спортивный юрист Михаил Прокопец в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об угрозе тюремного срока для нового главного тренера ЦСКА Фабио Челестини.

Ранее швейцарское издания Blick сообщило, что 49-летнему специалисту может грозить заключение, если он будет тратить деньги, заработанные в ЦСКА, в Швейцарии или Испании, поскольку армейский клуб находится под санкциями Евросоюза.

«Клуб не находится ни под европейскими, ни под швейцарскими санкциями. Работа в клубе является работой по трудовому договору. Это не какой-то контракт на поставку чего-то. Поэтому если человек платит все налоги, которые он должен заплатить с полученных доходов, то вообще никаких проблем не вижу. Мне кажется, это был какой-то вброс некомпетентных СМИ. Мне трудно предположить, что кто-то на полном серьезе в Швейцарии такую тему поднимал бы. Похоже на какую-то сплетню. Тренеру ничего не грозит, и он может спокойно работать», — сказал Прокопец «СЭ».

20 июня ЦСКА объявил о назначении швейцарца главным тренером команды. Контракт с Челестини заключен по схеме «2+1». На посту главного тренера Фабио сменил серба Марко Николича, который возглавил греческий АЕК.