Член наблюдательного совета «Химок» Терюшков оценил игру Садыгова, который забил первый гол в матче с ЦСКА

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков оценил игру полузащитника Ильи Садыгова в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (4:2).

—Все были восхищены дебютом Садыгова. Как оцените его выход?

—Мы всегда хотим, чтобы в составе выходили и дебютировали молодые ребята с российскими паспортами. Я настаивал, чтобы Илья получал игровую практику. У нас есть еще молодые ребята, которые в ближайшие 2 года будут попадать в основу. Вы все видели: Садыгов начал голевую атаку, пропустил мяч и открылся. Первый гол очень важен для нас.

—В СМИ начали активно обсуждать, что Илья является сыном одного из спонсоров клуба.

—Если бы он был как я, он бы на поле не появлялся. Тем более при нашем главном тренере. Сергея Николаевича я знаю его профессиональный подход, его хватку. Если человек не готов, то на поле он не появится ни при каких обстоятельствах. Илья вышел и забил очень важный гол. Он будет прогрессировать, у него впереди большое футбольное будущее. Он еще наберет. Ну и у него такой возраст, когда надо выходить на пик.

Матч с ЦСКА стал для 21-летнего Садыгова первым в стартовом составе «Химок» в РПЛ. Футболист открыл счет на 9-й минуте, этот мяч стал для него первым за команду.