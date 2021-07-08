Глушаков продлил контракт с «Химками»
12:15
Полузащитник Денис Глушаков продлил контракт с «Химками», сообщает официальный сайт подмосковной команды.
Новое соглашение будет действовать до конца сезона-2023/24.
Футболист присоединился к команде в октябре 2020 года. В прошлом сезоне 34-летний Глушаков принял участие в 17 матчах за «Химки», в которых отличился треми голами и одной результативной передачей.
В сезоне-2020/21 химчане заняли восьмое место в Тинькофф РПЛ.
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