Полузащитник Денис Глушаков продлил контракт с «Химками», сообщает официальный сайт подмосковной команды.

Новое соглашение будет действовать до конца сезона-2023/24.

Футболист присоединился к команде в октябре 2020 года. В прошлом сезоне 34-летний Глушаков принял участие в 17 матчах за «Химки», в которых отличился треми голами и одной результативной передачей.

В сезоне-2020/21 химчане заняли восьмое место в Тинькофф РПЛ.