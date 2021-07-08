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Глушаков продлил контракт с «Химками»

12:15
Денис Глушаков продлил контракт с «Химками». Фото ФК «Химки»
Денис Глушаков продлил контракт с «Химками». Фото ФК «Химки»
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Полузащитник Денис Глушаков продлил контракт с «Химками», сообщает официальный сайт подмосковной команды.

Новое соглашение будет действовать до конца сезона-2023/24.

Футболист присоединился к команде в октябре 2020 года. В прошлом сезоне 34-летний Глушаков принял участие в 17 матчах за «Химки», в которых отличился треми голами и одной результативной передачей.

В сезоне-2020/21 химчане заняли восьмое место в Тинькофф РПЛ.

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Руслан Абушкин все материалы автора

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