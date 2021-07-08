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Азмун работает по индивидуальной программе

11:51
Сердар Азмун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сердар Азмун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун на утренней тренировке команды в австрийском Шеффау-ам-Вильден-Кайзере занимался отдельно от общей группы.

Иранец изначально разминался вместе со всеми, но затем стал работать по индивидуальной программе вместе с тренером по физподготовке Иваном Карминати.

В среду Азмун пропустил товарищеский матч с «Вердером» (2:2), так как получил травму на предыгровом занятии. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после встречи предположил, что повреждение несерьезное.

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Гоша Чернов все материалы автора

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