Азмун работает по индивидуальной программе
11:51
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун на утренней тренировке команды в австрийском Шеффау-ам-Вильден-Кайзере занимался отдельно от общей группы.
Иранец изначально разминался вместе со всеми, но затем стал работать по индивидуальной программе вместе с тренером по физподготовке Иваном Карминати.
В среду Азмун пропустил товарищеский матч с «Вердером» (2:2), так как получил травму на предыгровом занятии. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после встречи предположил, что повреждение несерьезное.
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