Азмун работает по индивидуальной программе

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун на утренней тренировке команды в австрийском Шеффау-ам-Вильден-Кайзере занимался отдельно от общей группы.

Иранец изначально разминался вместе со всеми, но затем стал работать по индивидуальной программе вместе с тренером по физподготовке Иваном Карминати.

В среду Азмун пропустил товарищеский матч с «Вердером» (2:2), так как получил травму на предыгровом занятии. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после встречи предположил, что повреждение несерьезное.