Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал подписание контракта с подмосковным клубом до конца сезона-2023/24.

«Я уже отыграл в «Химках» один сезон, и нам не составило никакого труда договориться. Не было никаких разногласий с руководством клуба, министром спорта. Все было в рабочем режиме. Долгое время не объявляли [о подписании] — был отпуск, во время которого очень хотелось отдохнуть и «разгрузить» голову, — приводит слова футболиста официальный сайт клуба. — Не хотелось думать о контрактных делах. Соглашение подписали после начала сборов, я доволен, но сейчас нужно меньше слов — больше двигаться: мне и команде. В том сезоне показали хороший результат, хочется продолжать так же. Будут новые цели, новые задачи, которые надо осуществлять и радовать наших болельщиков. Надеюсь, скоро закончится пандемия, и мы увидим зрителей на трибунах. Нам болельщиков не хватает. Надеюсь, будем их радовать».

Хавбек присоединился к команде в октябре 2020 года. В прошлом сезоне 34-летний Глушаков принял участие в 17 матчах за «Химки», в которых отличился треми голами и одной результативной передачей.

В прошлом сезоне химчане заняли восьмое место в Тинькофф РПЛ.