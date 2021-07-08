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Глушаков — о новом контракте с «Химками»: «Не составило никакого труда договориться»

12:23
Денис Глушаков. Фото Константин Рыбин / РФС
Денис Глушаков. Фото Константин Рыбин / РФС
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал подписание контракта с подмосковным клубом до конца сезона-2023/24.

«Я уже отыграл в «Химках» один сезон, и нам не составило никакого труда договориться. Не было никаких разногласий с руководством клуба, министром спорта. Все было в рабочем режиме. Долгое время не объявляли [о подписании] — был отпуск, во время которого очень хотелось отдохнуть и «разгрузить» голову, — приводит слова футболиста официальный сайт клуба. — Не хотелось думать о контрактных делах. Соглашение подписали после начала сборов, я доволен, но сейчас нужно меньше слов — больше двигаться: мне и команде. В том сезоне показали хороший результат, хочется продолжать так же. Будут новые цели, новые задачи, которые надо осуществлять и радовать наших болельщиков. Надеюсь, скоро закончится пандемия, и мы увидим зрителей на трибунах. Нам болельщиков не хватает. Надеюсь, будем их радовать».

Хавбек присоединился к команде в октябре 2020 года. В прошлом сезоне 34-летний Глушаков принял участие в 17 матчах за «Химки», в которых отличился треми голами и одной результативной передачей.

В прошлом сезоне химчане заняли восьмое место в Тинькофф РПЛ.

Дополнительная информация:

https://fckhimki.com/news/sezon-2021-2022/iyul/denis-glushakov-prodlil-kontrakt-s-khimkami/

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Руслан Абушкин все материалы автора

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