Арас Озбилиз — о расставании «Спартака» с Джикией: «У меня нет этому объяснения»

Бывший игрок «Спартака» Арас Озбилиз поделился с «СЭ» мнением о расставании красно-белых с защитником Георгием Джикией.

«Такова жизнь футболиста. Джикия — легенда «Спартака», но даже в мадридском «Реале» порой не продлевают контракты с легендами клуба. Не знаю, правильно это или нет, но что такое бывает в футболе — это не новость. Конечно, Джикия был лидером команды, неважно, на поле он или нет. У меня нет объяснения, почему руководство решило не продлевать с ним соглашение», — сказал Озбилиз «СЭ».

18 мая «Спартак» на своем официальном сайте объявил, что 30-летний Джикия покинет команду по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента.

Игрок выступал за столичный клуб с января 2017 года. Всего за красно-белых он провел 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе с командой защитник стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

(Александр Абустин)

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