Глушаков отреагировал на завершение карьеры Реброва

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о решении вратаря «Спартака» Артема Реброва завершить игровую карьеру.

«Сегодня утром созванивались, сказал, почему он закончил карьеру, пошутили, вспомнили некоторые моменты, — приводит слова Глушакова ТАСС. — Прежде всего запомню Артема как порядочного человека, добросовестного спортсмена, который любит футбол. Ребров был вратарем, который выручал во многих играх. Он провел хорошую и добротную карьеру, стал чемпионом в составе «Спартака».

По словам полузащитника, ему было приятно и комфортно играть с Ребровом в одной команде.

«Артем всегда с открытой душой отзывался, и играл в любительских турнирах, когда можно было посидеть и пообщаться. Внес свой вклад в чемпионство, своим опытом помогал команде. Когда я был капитаном — он помогал, когда он был капитаном — я ему помогал. Все только хорошее можно вспомнить», — сказал он.

Также Глушаков отметил, что не видит Реброва тренером.

«У Артема другая часть. Наверное, он ждет, когда я закончу карьеру и стану тренером, тогда его точно возьму себе в штаб. Будем бомбить чемпионство».

Сегодня, 8 ноября, вратарь «Спартака» Артем Ребров объявил о завершении карьеры.

31 октября «Спартак» объявил, что Ребров приостановил карьеру и стал техническим координатором клуба. 37-летний вратарь играет за московский клуб с 2011 года. Всего он провел 113 матчей за красно-белых и пропустил 134 мяча.