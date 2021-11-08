Защитник «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал ничью с «Локомотивом» (1:1) в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ.

«У нас получилось отыграться, но мы могли забить еще, — приводит слова Кутепова официальный сайт «Спартака». — Во втором тайме соперник должен был как бы идти вперед, но мы тоже хотели победить. Я счастлив, все хорошо, но хотелось бы чаще выходить в стартовом составе».

После 14 туров РПЛ «Спартак» набрал 19 очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице. «Локомотив» с 25 баллами идет на четвертой позиции.