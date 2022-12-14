Агент Голенкова: «Руководство «Ростова» категорически против аренды, на Егора очень сильно рассчитывают»

Андрей Талаев, агент форварда «Ростова» Егора Голенкова, оценил положение игрока в команде.

«Думаю, он чувствует себя отлично, полностью адаптировался в команде. Времени в чемпионате получает не столько, сколько хотелось бы ему и мне, но у него в конкурентах один из лучших нападающих России — полезно с ним поработать. Думаю, Егор в состоянии выиграть конкуренцию, но на сегодняшний день Комличенко выглядит сильнее: забивает, отдает, зарабатывает пенальти, выглядит реально здорово. Егор работает, ждет шанса, в Кубке доказывает, что он полноценная боевая единица, на него можно рассчитывать.

Вопрос аренды даже не рассматривался нами. И руководство «Ростова» категорически против, на Егора очень сильно рассчитывают. Думаю, все будет хорошо, будет доказывать и получать больше времени. Хотя он во всех матчах РПЛ сыграл, пусть не очень много времени. Никак забить не может в чемпионате, но это дело поправимое. Хорошо, что сейчас много матчей в Кубке с сильными соперниками из РПЛ, Егор проявил себя неплохо», — приводит слова Талаева Metaratings.ru.

В текущем сезоне 23-летний россиянин провел 17 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.