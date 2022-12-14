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Сегодня, 11:50

Агент Голенкова: «Руководство «Ростова» категорически против аренды, на Егора очень сильно рассчитывают»

Сергей Разин
корреспондент
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Андрей Талаев, агент форварда «Ростова» Егора Голенкова, оценил положение игрока в команде.

«Думаю, он чувствует себя отлично, полностью адаптировался в команде. Времени в чемпионате получает не столько, сколько хотелось бы ему и мне, но у него в конкурентах один из лучших нападающих России — полезно с ним поработать. Думаю, Егор в состоянии выиграть конкуренцию, но на сегодняшний день Комличенко выглядит сильнее: забивает, отдает, зарабатывает пенальти, выглядит реально здорово. Егор работает, ждет шанса, в Кубке доказывает, что он полноценная боевая единица, на него можно рассчитывать.

Вопрос аренды даже не рассматривался нами. И руководство «Ростова» категорически против, на Егора очень сильно рассчитывают. Думаю, все будет хорошо, будет доказывать и получать больше времени. Хотя он во всех матчах РПЛ сыграл, пусть не очень много времени. Никак забить не может в чемпионате, но это дело поправимое. Хорошо, что сейчас много матчей в Кубке с сильными соперниками из РПЛ, Егор проявил себя неплохо», — приводит слова Талаева Metaratings.ru.

В текущем сезоне 23-летний россиянин провел 17 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-talaev-golenkov-v-sostoyanii-vyigrat-konkurentsiyu-u-komlichenko-1438792/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина 3
Хорватия 0
Матч завершен

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй 6
Сиэтл 2
Матч завершен

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
ФК Ростов
Егор Голенков
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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