Денис Глушаков заявил, что рад быть частью «Химок»
12:55
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о подписании нового контракта с подмосковным клубом. Он будет действовать до конца сезона-2023/24.
«Рад быть частью этой команды и продолжать все то, что начали в прошлом году», — написал Глушаков в своем Instagram.
Полузащитник присоединился к команде в октябре 2020 года. В прошлом сезоне 34-летний Глушаков принял участие в 17 матчах за «Химки», в которых отличился треми голами и одной результативной передачей.
В сезоне-2020/21 химчане заняли восьмое место в Тинькофф РПЛ.
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