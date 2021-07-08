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Денис Глушаков заявил, что рад быть частью «Химок»

12:55
Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о подписании нового контракта с подмосковным клубом. Он будет действовать до конца сезона-2023/24.

«Рад быть частью этой команды и продолжать все то, что начали в прошлом году», — написал Глушаков в своем Instagram.

Полузащитник присоединился к команде в октябре 2020 года. В прошлом сезоне 34-летний Глушаков принял участие в 17 матчах за «Химки», в которых отличился треми голами и одной результативной передачей.

В сезоне-2020/21 химчане заняли восьмое место в Тинькофф РПЛ.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CRD6uDqlJHm/

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Руслан Абушкин все материалы автора

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