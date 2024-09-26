Глейхенгауз — о «Спартаке»: «Хочется, чтобы был свой стиль, тогда появится результат»

Даниил Глейхенгауз, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе, в разговоре с «СЭ» поделился мнением о главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче.

«Тренеров помню всех: и лучшие, и сложные времена застал. Сейчас хочу посмотреть на Станковича, какая будет игра при нем. Хочется, чтобы был свой стиль, тогда появится результат», — сказал Глейхенгауз «СЭ».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.