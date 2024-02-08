Шишкин: «Не зря «Спартак» ищет вратаря, если Максименко допускает такие ошибки»

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин поделился впечатлениями от поражения московской команды в матче с «Ростовом» (0:3) на турнире Winline Зимний Кубок РПЛ.

«Я всегда относился к матчам на сборах, пусть и в рамках какого-то турнира, как к подготовительным играм, под нагрузками. Непонятно, кто в каком состоянии, никакой свежести не было. Да, и «Спартак», и «Ростов» в этой встрече проповедовали свой стиль, особенно ярко выраженно было то, что обе команды много задействовали вратарей — и Максименко, и Песькова, пытались выходить низом из обороны в атаку... Но все равно было видно, что не хватает свежести, пространства. А «Ростов» грамотно прессинговал», — приводит «РБ Спорт» слова Шишкина.

Также он поделился мнением о том, повлияла ли вратарская ошибка Александра Максименко на исход встречи.

«Да, и я думаю, не зря ходят разговоры о том, что «Спартак» ищет вратаря. Потому что Селихов не в оптимальной форме, Максименко сейчас «номер 1», но у него появляются вот такие ошибки. Так что желание укрепить эту позицию оправдано», — добавил экс-игрок красно-белых.

В следующем матче Зимнего Кубка РПЛ красно-белые сыграют с эмиратским «Аль-Ахли» 9 февраля. «Ростов» 11-го числа встретится с «Кайратом» из Алматы.