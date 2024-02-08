Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

8 февраля, 10:56

Шишкин: «Не зря «Спартак» ищет вратаря, если Максименко допускает такие ошибки»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин поделился впечатлениями от поражения московской команды в матче с «Ростовом» (0:3) на турнире Winline Зимний Кубок РПЛ.

«Я всегда относился к матчам на сборах, пусть и в рамках какого-то турнира, как к подготовительным играм, под нагрузками. Непонятно, кто в каком состоянии, никакой свежести не было. Да, и «Спартак», и «Ростов» в этой встрече проповедовали свой стиль, особенно ярко выраженно было то, что обе команды много задействовали вратарей — и Максименко, и Песькова, пытались выходить низом из обороны в атаку... Но все равно было видно, что не хватает свежести, пространства. А «Ростов» грамотно прессинговал», — приводит «РБ Спорт» слова Шишкина.

Также он поделился мнением о том, повлияла ли вратарская ошибка Александра Максименко на исход встречи.

«Да, и я думаю, не зря ходят разговоры о том, что «Спартак» ищет вратаря. Потому что Селихов не в оптимальной форме, Максименко сейчас «номер 1», но у него появляются вот такие ошибки. Так что желание укрепить эту позицию оправдано», — добавил экс-игрок красно-белых.

В следующем матче Зимнего Кубка РПЛ красно-белые сыграют с эмиратским «Аль-Ахли» 9 февраля. «Ростов» 11-го числа встретится с «Кайратом» из Алматы.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-shishkin-ne-zrya-spartak-ishhet-vratarya-esli-maksimenko-dopuskaet-takie-oshibki/
Роман Шишкин
3
1
Читайте также
«Интер» обыграл «Рому» и увеличил шансы на чемпионство в серии А
Кубок Америки 2024 по футболу пройдет в США с 20 июня по 14 июля
Власти Польши обвинили Трампа в переходе границ после слов о НАТО и России
Захарова высмеяла Шольца после его заявления об интервью Путина
Отец Сырского рассказал о реакции на назначение сына новым главкомом ВСУ
Польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Овчинников: «Абаскаль получает столько денег в «Спартаке», что его автогеном не выжмешь оттуда»
«Ростов» проиграл «Кайрату» в Зимнем кубке РПЛ
Наумов: «Дзюба поможет «Локомотиву» в весенней части сезона и будет полезен»
Агент Сутормина: «Алексей пошел в аренду, чтобы получить игровую практику, вернуться в сборную и помочь клубу»
«Зенит» объявил о переходе Сутормина в «Сочи»
Гуренко: «Дзюба приносит очень много пользы, которую не все видят»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орлов: «Надеюсь, что в Слуцком возобладает любовь к профессии, и он вернется на тренерские рельсы»

Глебов рассказал, что в матче со «Спартаком» «Ростов» попробовал другой вид прессинга
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости