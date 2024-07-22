Глебов: «Все называют «Зенит» чемпионом? Пусть говорят что угодно, посмотрим»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов считает, что пока рано называть «Зенит» чемпионом.

В 1-м туре РПЛ ростовчане сыграли вничью с ЦСКА (0:0), а сине-бело-голубые одержали разгромную победу над «Крыльями Советов» (4:0).

«Все называют «Зенит» чемпионом? Пусть говорят что угодно, посмотрим. Через тур играем с ними, поэтому давайте загадывать не будем. Будем готовиться. Какую задачу ставим перед собой? Выигрывать в каждой следующей игре. У меня именно такая задача — выигрывать у каждой команды», — цитирует Глебова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России.