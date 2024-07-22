«Пари НН» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Пари НН» и «Рубина» на матч 1-го тура чемпионата России. Игра пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 20.00 по московскому времени.

«Пари НН»: Медведев, Тихий, Каккоев, Баженов, Александров, Стаматов, Калинский, Карапузов, Мухин, Зе Турбо, Боселли.

«Рубин»: Нигматуллин, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Тесленко, Вуячич, Зотов, Вада, Йочич, Даку, Шабанхаджай.

В минувшем сезоне РПЛ нижегородская команда заняла 13-е место в чемпионате России, а «Рубин» стал восьмым.