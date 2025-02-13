РФС может провести турнир легенд с участием «Спартака», «Зенита», «Локомотива» и ЦСКА

РФС рассматривает возможность проведения турнира Лиги легенд в формате турнира четырех и более команд, сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, в числе участников значатся «Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Локомотив». Также рассматривается возможное участие команд из бывшего СССР, в частности минского и тбилисского «Динамо».

Соревнования планируют провести в летнее межсезонье в Петербурге, оно будет приурочено к 80-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне.