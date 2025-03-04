Глеб: «Крылья Советов» неплохо вошли в сезон, у них есть шансы остаться в РПЛ»

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Александр Глеб оценил игру самарского клуба в матче 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

«В РПЛ любая команда может навязать борьбу лидерам. Тем более сразу после выхода с предсезонки. Пока команды не набрали игровой тонус, им только предстоит его найти. Лидеры еще прибавят, команды слабее — тоже. «Крылья» неплохо вошли во вторую часть сезона, у них есть все шансы выступить успешно и остаться в РПЛ», — сказал Глеб Metaratings.ru.

После 19 туров в нынешнем сезоне РПЛ команда Игоря Осинькина занимает десятое место в турнирной таблице с 19 очками.