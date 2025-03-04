Спортивный директор «Пари НН» Удальцов: «Не держим обиды на Джикию»

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в разговоре с «СЭ» рассказал, сожалеет ли о том, что клубу не удалось подписать защитника Георгия Джикию летом 2024 года.

— Летом вы говорили, что не вступили в переговоры с Джикией, потому что он искал варианты в Европе. Не пожалели, с учетом того что он остался в России?

— Пожалели — неправильное слово. У нас появился Карич, который себя здорово проявляет. Мы общались с Георгием, был интерес. Но нас не устраивало, что он долго принимал решение. Он говорил, что общается с европейскими командами, поэтому он пропустил достаточно большую часть предсезонной подготовки. Хотя мы ему предлагали тренироваться у нас. Он предпочел свой вариант. Возможно, побоялся, что тренировка у нас повлечет разговоры, и остался в Москве тренироваться индивидуально. Подписался с «Химками» — его выбор. Никакой обиды мы на него не держим. Ему только удачи могу пожелать. Здорово, что он начинает возвращаться после «Спартака» на свой уровень.

Джикия стал игроком «Химок» 12 сентября 2024 года на правах свободного агента, он подписал контракт по схеме «1+1». В этом сезоне 31-летний защитник провел за «Химки» 9 матчей во всех турнирах.