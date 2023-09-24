Семак — о судействе в РПЛ: «Абсолютно все решения ЭСК мне непонятны»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о судействе в РПЛ. В 9-м туре команда дома проиграла «Локомотиву» (1:2).
— В последний раз, когда Москалев судил «Зенит», была игра со «Спартаком», закончившаяся громкой потасовкой. Не показалось вам, что судьи снова упустили нити игры?
— Я уже много говорил. Из моих уст это будет звучать, как я жалуюсь. Эти моменты смотрят, проверяют — что, почему и как. На мой взгляд, абсолютно все решения ЭСК мне непонятны. Что касается обоснования всех решений, говорю про наш клуб, за какие-то грубые фолы карточки не дают, фолы на ставят, за мелкие — ставят. Когда что дают или нет, непонятно абсолютно. Нет никакого обоснования. Сложно что-то комментировать, думаю, мне это и не нужно, наверное, делать. Будем работать в той сфере, которая нам ближе и в которой мы должны работать — тренировать.
— Обычно к этому времени в предыдущие годы «Зенит» находился на первом месте. Насколько непривычно сейчас находиться в роли отстающих? Влияет ли это как-то на настроение и атмосферу в команде?
— Разные периоды были, почему. Думаю, в предыдущие годы больше, наверное, но сейчас много очков потеряли по тем или иным причинам: у нас и команда собиралась по ходу чемпионата, кто-то приходил, кто-то уходил. Естественно, мы перестраиваемся по-тихоньку. Но опять же, потеря наших очков больше в психологии. Моменты, связанные с ошибками: обидная ничья в «Ростове» на последних минутах — необязательная ошибка и пенальти. С ЦСКА обидная ничья, поражение от «Динамо» и «Локомотива» достаточно обидные. Именно этот момент, наверное, самый сложный на мой взгляд. В этом отношении нам нужно будет потихоньку работать для того, чтобы те ошибки, из-за которых отбираем очки, их было меньше. Думаю, их на этом этапе было много. Частично это можно объяснить, частично нужно сделать выводы. Будем думать, как нам играть и что нужно делать, чтобы играть более надежно и двигаться вперед.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
2
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
3
|Зенит
|9
|5
|2
|2
|19-8
|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Локомотив
|9
|4
|3
|2
|15-14
|15
|
7
|Пари НН
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
8
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
9
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
|
11
|Оренбург
|9
|2
|2
|5
|10-16
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
14
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
15
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
16
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 1
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|1 : 0
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|1 : 0
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|3 : 1
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|1 : 2
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|7
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1