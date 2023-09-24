Кавазашвили: «Юран — очень талантливый тренер, команду ниже среднего уровня всегда вытаскивает вперед»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о работе Сергея Юрана в «Пари НН».

«Юран — очень талантливый футболист, профессионал и талантливый тренер. Где бы он ни работал, Сергей Николаевич оживляет команду, делает ее агрессивной. Даже если его команда находится ниже среднего уровня, Юран всегда вытаскивает ее вперед. Очень сожалею о том, что у него не всегда получается сработаться с руководством футбольного клуба или с хозяином команды. Не знаю почему так происходит. Куда бы Юран ни переходил, у него всегда получается успешно работать. Сергей Николаевич — талантливый человек», — приводит «РБ Спорт» слова Кавазашвили.

В матче 9-го тура РПЛ, который прошел 24 сентября, «Пари НН» обыграл «Оренбург» со счетом 3:1. Команда с 14 очками занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре нижегородцы в гостях сыграют с «Локомотивом». Матч пройдет 30 сентября и начнется в 14.15 по московскому времени.